"Известия": оператор системы "Мир" снял лимиты для приема платежей через смартфон

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Национальная система платежных карт (НСПК), которая является оператором платежных карт "Мир", сертифицировала технологию, позволяющую расплачиваться в магазинах на любую сумму, прикладывая карту к смартфону продавца и вводя пин-код. Об этом сообщает во вторник газета "Известия" .

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НСПК разработала все необходимые требования безопасности для технологии SoftPOS, позволяющей использовать смартфон в качестве платежного терминала. Оператор платежной системы "Мир" для этого ввел требование подтверждать списание вводом пин-кода на экране телефона, а также оперативно организовал сертификацию, рассказала газете директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы "Мир" Мария Точилова.

Первым эту технологию с возможностью ввести пин-код и таким образом избежать ограничений по сумме при оплате картами "Мир" запустил Делобанк. Это решение позволяет владельцам торговых точек экономить на оборудовании и подключать прием платежей полностью онлайн. Можно не ждать доставки терминала, а начинать принимать карточные платежи через пять минут после установки приложения, сообщила изданию директор по продуктам кредитной организации Ирина Галямина.

Visa сертифицировала в России решение для приема бесконтактных платежей на смартфонах. Ограничение суммы устанавливает не платежная система, а банк-эквайер, уточнили газете в компании. В MasterCard подчеркнули, что на усмотрение банка-эквайера для операций с использованием технологии может действовать лимит на максимальную сумму транзакции до ввода пин-кода.

Сервисом SoftPOS уже пользуются несколько тысяч клиентов, а оборот по нему вырос на 242% с начала 2021 года, сказали "Известиям" в "Сбере". Там подчеркнули, что недостаток технологии в том, что существует ограничение платежа до 1 тысячи рублей. На данный момент оно снято только для клиентов банка.