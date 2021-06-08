Исследование: большая часть компаний в РФ не заметила наступления третьей волны пандемии

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Большая часть российских предпринимателей не заметила влияния третьей волны пандемии коронавируса на свой бизнес. Об этом сообщается в исследовании разработчика CRM для бизнеса "Мегаплан", проведенном в мае среди 1 547 сотрудников и руководителей малого и среднего бизнеса (МСБ).

По данным исследования, 75,1% отечественных компаний не ощутили влияния третьей волны коронавируса на свой бизнес. Четверть предприятий (24,9%), на которых сказалась третья волна, среди признаков ее наступления выделили снижение покупательского спроса (44,1%), снижение выручки (36,8%), ужесточение мер безопасности (24,3%), часто болеющих сотрудников (24,3%), усиление проверок (6,6%). 1,5% воздержались от ответа.

Более половины опрошенных предприятий (53,6%) признались, что тяжелее всего им пришлось в первую волну коронавируса. 14,4% ответили, что для них самой трудной стала третья волна, а 13,2% - вторая. 18,8% не испытывали никаких сложностей за весь период пандемии.

На вопрос о том, какие сложности испытывали компании в первую волну коронавируса, 54,3% отметили снижение спроса на услуги, 14,8% - недостаток кадров, 10,8% - отсутствие инвестиций, ровно столько же - проблемы с надзорными органами, 8% - повышение платы за аренду, 6,2% - невозможность получения заемных средств. 19,9% ответили, что не столкнулись ни с одной из вышеперечисленных проблем.

Во вторую волну коронавируса участники исследования чаще всего сталкивались с проблемами, связанными со снижением спроса (38,4%), недостатком кадров (17%), отсутствием инвестиций (11%), сложностями с надзорными органами (10,4%), повышением платы за аренду (9,3%), невозможностью получения заемных средств (4,6%). 31,4% ответили, что не испытывали никаких сложностей во вторую волну коронавируса.

35,8% компаний, участвовавших в опросе, рассказали, что у них не снизилась выручка за первый квартал 2021 года по отношению к аналогичному периоду 2020 года. 19,6% от ответа воздержались. 44,6% предприятий ответили, что выручка у них снизилась: среди них у 29,5% упала на 30%, 21,3% - на 20%, 13,9% - на 40%, 11,1% - на 50%, 10,7% - на 10%, 5,7% - на 60%, 5,3% - на 80%, 2,5% - на 70%.

Прогнозы

38,4% компаний, принявших участие в опросе, ожидают рост выручки во втором квартале 2021 года по отношению к первому, 27,8% не надеются на увеличение выручки, а 33,8% боятся делать прогнозы.

Говоря о перспективах развития компании в этом году, 34,6% ответили, что планируют запуск новых продуктов, 27,4% - собираются выйти на новые рынки, 20,5% - расширить производство, 18,6% - оцифруют свои сервисы, 9,5% примут участие в госзакупках. 19,2% компаний не видят перспектив для развития в 2021 году.

В случае наступления новой волны коронавируса 34,6% компаний планируют сформировать финансовую подушку безопасности, 32,4% будут вакцинировать своих сотрудников, 28% введут контроль масочного режима и температуры клиентов, 15,5% начнут проводить в офисе тесты на коронавирус. 18,1% не будут предпринимать никаких мер.

На вопрос о том, какой реакции компании ждут от государства, если новая волна все-таки наступит, 27,6% ответили, что хотели бы получить финансовую поддержку, 27,2% рассчитывают на снижение налоговой ставки, 19,9% - на отсрочку арендных платежей, 14,8% хотят мораторий на проверки, 14,6% надеются на беспроцентные зарплатные кредиты. 39,3% признались, что не ждут помощи от государства.

"Опыт последних полутора лет наглядно показал, что бизнесу необходимо учитывать все возможные риски, которые могут критическим образом повлиять на развитие предприятий. Результаты исследований говорят о том, что довольно много малых и средних компаний, определенно, сделали правильные выводы и стали закаленнее в вопросах ведения бизнеса в кризисных условиях. Тем не менее помощь от государства - это крайне важная тема для восстановления МСБ в России. Мы все надеемся, что нам протянут руку помощи сверху, если новая волна коронавируса все-таки случится", - прокомментировал генеральный директор разработчика CRM для бизнеса "Мегаплан" Сергей Козлов.