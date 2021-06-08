Проект термоядерного реактора ИТЭР реализовали более чем на 70%

СЕВЕРСК /Томская область/, 8 июня. /ТАСС/. Проект строительства международного термоядерного реактора ИТЭР, который должен быть завершен к 2025 году, реализован более чем на 70%. Об этом сообщил во вторник ТАСС куратор проекта в госкорпорации "Росатом" Вячеслав Першуков.

"Проект ИТЭР перевалил за 73% строительства", - сообщил он.

Проект ИТЭР создан на основе международного соглашения между Китаем, ЕС, Индией, Японией, Республикой Корея, Россией и США. В основу реактора положена разработанная советскими и российскими учеными установка токамак, которая считается наиболее перспективным устройством для осуществления управляемого термоядерного синтеза. Энергетическая установка сооружается на юге Франции рядом с исследовательским центром Кадараш.

По масштабам ИТЭР можно сравнить с такими проектами как Международная космическая станция и Большой адронный коллайдер. Цель проекта - продемонстрировать, что термоядерную энергию можно использовать в промышленных масштабах. Российской стороне поручено изготовить и поставить 25 высокотехнологичных систем будущей установки. 28 июля 2020 года начался этап сборки и монтажа оборудования реактора, строительство должно завершиться к 2025 году.