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ПМЭФ-2021

En+ Group отмечает сокращение собираемости платежей в 2021 году

При этом собираемость платежей за электроэнергию по итогам 2020 года находилась на уровне допандемийного 2019 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Собираемость платежей за электроэнергию группы En+ резко ухудшилась с 2021 года. Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума сообщил глава энергетического дивизиона, финансовый директор компании Михаил Хардиков.

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"Что удивительно - всплеск неплатежей мы наблюдаем в 2021 году. Во-первых, это прямые потребители бюджетной сферы - детские сады, школы и прочие. Во-вторых, это инфраструктурные организации - котельные, водоканалы и прочие, которые зависят от субсидий бюджетов", - пояснил он.

При этом собираемость платежей за электроэнергию по итогам 2020 года находилась на уровне допандемийного 2019 года.

En+ Group - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,7 ГВт и алюминиевые производства мощностью 3,9 млн тонн в год (через контрольный пакет в "Русале").

Основные акционеры En+ - инвестиционная компания B-Finance Олега Дерипаски с долей 44,95% (из них право голоса ограничено 35%) и банк ВТБ с долей 21,68% (7,35% голосующих акций).

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РоссияПМЭФ-2021
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