En+ Group выступает за включение ГЭС в программу модернизации электростанций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Компания En+ Group считает, что проекты по гидроэлектростанциям (ГЭС) должны быть включены в государственную программу модернизации мощностей. Об этом сообщил в интервью ТАСС в ходе Петербургского международного экономического форума глава энергобизнеса, финансовый директор En+ Group Михаил Хардиков.

"Мы считаем, что в настоящее время ГЭС в России могут модернизироваться в больших объемах, чем это делается. При этом в рамках государственных программ модернизации электростанций необходимо рассмотреть вопрос о включении проектов по модернизации ГЭС, а не только тепловых электростанций", - сказал он.

Хардиков добавил, что генерирующая компания "Русгидро" поддерживает позицию En+ Group.

En+ Group - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,7 ГВт и алюминиевые производства мощностью 3,9 млн т в год (через контрольный пакет в "Русале").

Основные акционеры En+ - инвестиционная компания B-Finance Олега Дерипаски с долей 44,95% (из них право голоса ограничено 35%) и банк ВТБ с долей 21,68% (7,35% голосующих акций).