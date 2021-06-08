Росатом рассчитывает начать экспортировать реакторы на быстрых нейтронах после 2030 года

СЕВЕРСК /Томская область/, 8 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом", которая реализует в закрытом городе Северск Томской области проект строительства опытно-демонстрационного энергетического комплекса, включающего в себя реактор БРЕСТ-300 на быстрых нейтронах и модуль по переработке использованного ядерного топлива, планирует начать экспорт "быстрых" реакторов и модулей по переработке топлива в 2030-2040 годах. Об этом сообщил во вторник журналистам генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.

"Это не просто научное решение, это прообраз большой промышленной установки, мы будем ее потом масштабировать в размерах страны на крупные промышленные блоки, где мощность пойдет на гигаватты, и, конечно же, надеемся, что в 30-40-х годах это будет объектом нашего экспорта. <…> Наш бестселлер - это WWR-1200, но исходим из того, что на смену этому хиту международных продаж придет промышленно-экономический комплекс, в который войдут широко известные WWR-1200, реакторы на быстрых нейтронах и, самое главное, - это пристанционные модули по переработке топлива", - сказал Лихачев.