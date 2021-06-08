Жители Игарки на севере Красноярского края получили доступ к широкополосному интернету

КРАСНОЯРСК, 8 июня. /ТАСС/. Жители города Игарка на севере Красноярского края получили доступ к широкополосному интернету благодаря оптоволоконной линии связи. Об этом ТАСС сообщили в компании-провайдере "Сибирские сети".

"Игарка стала третьим городом в арктическом поясе Красноярского края, после Норильска и Дудинки, жителям которого доступен широкополосный интернет. Оптоволоконный кабель обеспечивает 100-процентное покрытие Игарки. К высокоскоростному интернету подключены уже более 400 абонентов четырехтысячного города, заявки на подключение оставили еще почти 150 жителей. Планируется, что к концу 2021 года количество абонентов в Игарке вырастет до двух тысяч", - сообщил представитель компании. Максимальная скорость соединения составит 50 Мбит/сек. Проект был реализован компанией "Норком" (входит в состав группы "Сибирские сети") совместно с дочерней структурой "Норникеля" - компанией "Единство".

Для подключения города к широкополосному интернету от узла оптоволоконной линии связи Новый Уренгой - Норильск был проведен кабель в Игарку. Оборудования для подключения к интернету завозилось во время летней навигации на пароме.

В сентябре 2017 года в Норильске был запущен широкополосный интернет. Это удалось сделать благодаря строительству волоконно-оптической линии связи от Нового Уренгоя в Норильск протяженностью 956 км. Решение о прокладке волоконно-оптической линии "Норникель" принял в 2014 году. Ранее сообщалось, что стоимость прокладки линии составила 2,5 млрд рублей.