Собственные доходы Новосибирской области вырастут на 4,8 млрд рублей в 2021 году

НОВОСИБИРСК, 8 июня. /ТАСС/. Рост собственных доходов бюджета Новосибирской области в 2021 году, общий объем которых в настоящее время зафиксирован в размере 200,4 млрд рублей, составит 4,8 млрд рублей, в том числе за счет перерасчета налоговых поступлений. Дополнительные средства пойдут на подготовку региона к зиме, повышение зарплат в бюджетной сфере, сообщил во вторник на заседании комитета заксобрания региона министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко.

"Мы готовим изменения в бюджет, готовим их с ростом собственных доходов на 4,8 млрд рублей. Главные сектора, которые мы сейчас перекрываем, - это подготовка к зиме, обеспечение повышения зарплат в бюджетной сфере, исходя из контрольных показателей роста за 2020 год. <…> Это плюс к тем доходам, которые сегодня на 2021 год стоят", - сказал министр.

Он отметил, что дополнительное внимание также уделят софинансированию федеральных проектов в регионе. По словам министра, при формировании прогноза по собственным доходам бюджета в прошлом году власти опирались не на областные макроэкономические показатели, а на федеральный прогноз. При этом в условиях прошлого года были "заморожены" около 2,5 млрд рублей доходов из-за сомнений в состоятельности прогноза. Дополнительный ресурс, по словам Голубенко, необходим для выравнивания доходной и расходной частей бюджета.

Как ранее сообщал Голубенко, собственные налоговые и неналоговые доходы Новосибирской области по итогам 2020 года составили 126,7 млрд рублей, что меньше запланированного показателя на 12,3 млрд рублей. Общего роста доходов бюджета удалось достичь исключительно за счет федеральных трансфертов.

Бюджет Новосибирской области был принят 23 декабря 2020 года. Доходы бюджета Новосибирской области в 2021 году были утверждены на уровне 187,99 млрд рублей, расходы - 197,17 млрд рублей, дефицит - 9,18 млрд рублей. Позднее в результате поправок доходная часть бюджета была увеличена на 4,2 млрд рублей и составила 200,4 млрд рублей. Общий объем расходов областного бюджета с учетом поправок составил 211,7 млрд рублей.