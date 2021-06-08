Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился на 0,07%

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. Так, по данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи потерял 0,07% и составил 3 819,52 пункта, индекс РТС опустился на 0,11% - до 1 651,13 пункта.

К 10:21 мск индексы перешли к росту. Так, индекс Мосбиржи поднимался до 3 828,11 пункта (+0,15%), индекс РТС прибавил 0,1% и достиг уровня 1 654,67 пункта.

Стоимость августовского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижается на 0,69% - до $71 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 0,66% и торгуется на уровне $68,77 за баррель.