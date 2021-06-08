На Сахалине начали монтировать крупнейший в России угольный конвейер

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Восточная горнорудная компания (ВГК) начала монтаж самого большого в России магистрального угольного конвейера в Углегорском районе Сахалинской области, сообщает во вторник пресс-служба ВГК. Длина объекта составит 23 км.

"Восточная горнорудная компания начала монтаж высотных надземных секций магистрального конвейера, соединяющего Солнцевский угольный разрез с Угольным морским портом Шахтерск. Общая протяженность объекта составит 23 км. Производственная мощность транспортировки угля по магистральному конвейеру составит 4 000 тонн в час. Магистральный конвейер позволит уйти от использования транспорта для перевозки угля и осуществлять логистику экологичным и признанным во всем мире способом", - сообщает пресс-служба.

Уточняется, что этот конвейер должен стать самым крупным в России. Проект входит в состав "Зеленого угольного кластера" и направлен на снижение вредных выбросов в атмосферу. По всей длине конвейерная линия будет укрыта защитными экранами, исключающими пыление при транспортировке. Шумовое воздействие работающего конвейера также будет сведено к минимуму за счет установки экранов.

"Объем транспортировки угля с разреза в порт увеличится в два раза и в перспективе достигнет 20 млн тонн в год. Повышение производительности скажется на увеличении налоговых отчислений и положительно повлияет на уровень развития социально-экономической ситуации в регионе. Реализация объекта создаст дополнительные рабочие места в Углегорском районе", - отмечается в сообщении.

Строительство идет в рамках режима Свободного порта Владивосток, действие которого распространяется на Углегорский район. По предварительным данным, общий объем инвестиций в проект составит более 7 млрд рублей.