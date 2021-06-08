Авиакомпания Nordstar открыла рейсы из Норильска в Геленджик

КРАСНОДАР, 8 июня. /ТАСС/. Первый рейс из Норильска выполнила авиакомпания Nordstar. Новый маршрут будет выполняться один раз в неделю с промежуточной посадкой в Самаре, сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта Геленджика.

"NordStar приступила к полетам из Красноярска, Норильска и Самары в Геленджик. Рейс Норильск - Самара - Геленджик выполняется один раз в неделю по понедельникам. Вылет из Норильска осуществляется в 13:15, в Самару борт прибывает в 14:35. В Геленджик из аэропорта Курумоч рейс отправляется в 16:20 и приземляется на курорте в 18:10 (указано местное время для каждого аэропорта)", - говорится в сообщении. Ранее прямых авиарейсов по этому маршруту не производилось.

Уточняется, что также авиакомпания возобновила выполнение рейсов из Красноярска в Геленджик. Перелеты выполняются на Boeing 737 вместимостью до 180 пассажиров. По воскресеньям из Красноярска рейс вылетает в 09:50 и прибывает в Геленджик в 11:45, обратный вылет в аэропорт Емельяново производится в 12:45 (указано местное время для каждого аэропорта).

"В январе - мае 2021 года пассажиропоток аэропорта составил 148 481 человек, большая часть пассажирского трафика приходится на московское направление, однако за счет кратного увеличения доли региональных рейсов в Геленджик в июне распределение пассажиропотока изменится. В прошлом году в расписании аэропорта впервые появились прямые рейсы в Красноярск и чуть более чем за 1,5 месяца полетов на них было перевезено более 2 тыс. пассажиров", - отметил генеральный директор ООО "Аэропорт Геленджик" Иван Таранченко, которого цитирует пресс-служба.

Аэропорт в Геленджике - единственный из четырех в Краснодарском крае, который не имеет статуса международного, его пассажиропоток в 2020 году составил около 482 тыс. человек. Последняя реконструкция воздушной гавани завершилась в 2010 году, в 2018 году ВТБ и бывший совладелец "Балтики" Таймураз Боллоев купили по 49,5% в компании, которая управляет аэропортом - "Аэропорт "Геленджик" у "ВестЮн". В 2020 году в рамках инвестиционного соглашения, подписанного с администрацией Краснодарского края, началась модернизация авиаузла. Будет построен новый терминал, после запуска которого аэропорт сможет увеличить пропускную способность в пять раз - до 890 пассажиров в час. Строительство терминала планируется завершить к концу 2021 года, общий объем инвестиций составляет более 4 млрд рублей.

Краснодарский край является основным курортным регионом России. В 2020 году общий туристический поток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. В 2021 году, по прогнозам, регион может принять до 18 млн туристов при благоприятной эпидемиологической обстановке.