Эксперт: меры поддержки ESG-проектов должны сделать их привлекательными для инвесторов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Российским проектам в сфере устойчивого развития (ESG, environmental, social, governance) необходима система мер поддержки, которая сделает их более привлекательными для инвесторов, такой мерой может стать создание специального премиум-сектора на отечественных биржах для "зеленых" облигаций. Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума рассказала первый вице-президент Газпромбанка Наталья Третьяк.

"В России должны быть сформированы системы мер поддержки, делающие "устойчивые" проекты более привлекательными для инвесторов. Причем, это не только финансовые стимулы, эффективными могут быть и регламентационные меры", - сказала Третьяк.

По ее словам, такими мерами могут стать снижение норм резервирования для инвесторов, поддерживающих "устойчивые" проекты, создание специального сектора "премиум" на российских биржах для "зеленых" облигаций, а также расширение доступа пенсионных фондов к возможности размещения своих средств в такого рода облигации и ценные бумаги.

"Известна практика возмещения расходов по ставке купонного дохода на реализацию проектов, обеспечивающих применение наилучших доступных технологий. Механизм этот понятен. Мы видим, что он работает, и в перспективе, конечно же, может быть распространен и в целом на "зеленые" и социальные проекты", - добавила Третьяк.

Ответственное инвестирование

Ответственное инвестирование - подход к инвестированию, который стремится включить заботу об окружающей среде (environmental), социальное развитие (social) и корпоративное управление (governance).

На текущий момент ESG-финансирование достаточно популярно в западных странах, а в последнее время становится популярным и в среде российских компаний. В частности, отдельно в России прорабатывается тема "зеленого" финансирования, которое предполагает предоставление на проект денежных средств при условии улучшения окружающей среды, смягчения последствий изменения климата и более эффективного использования ресурсов.

Петербургский международный экономический форум прошел 2-5 июня очно с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности".