МОЭК не будет платить дивиденды за 2020 год

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Акционеры Московской объединенной энергетической компании (МОЭК, входит в "Газпром энергохолдинг") в ходе годового собрания приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2020 года, следует из пресс-релиза компании.

Вместо дивидендов 4,72 млрд рублей из чистой прибыли за 2020 год будет направлено на инвестиционные цели, еще 6,53 млрд рублей останутся в распоряжении компании и 1,02 млрд рублей сохранятся в качестве нераспределенной прибыли.

МОЭК также не платила дивиденды за 2019 год.

Акционеры в ходе собрания утвердили новый состав директоров МОЭК. В него вошли заместитель начальника департамента "Газпрома" Роман Абдуллин, замглавы управления "Газпрома" Ирина Коробкина, заместитель начальника управления - начальник отдела "Газпрома" Александр Рогов, управляющий директор МОЭК Денис Башук, директор по развитию и тепловому бизнесу "Газпром энергохолдинга" Александр Шипачев и заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, генеральный директор "Газпром энергохолдинга" Денис Федоров, первый замглавы компании Павел Шацкий, а также заместители генерального директора Заурбек Джамбулатов, Евгений Земляной и Альберт Бикмурзин.

МОЭК выполняет функции единой теплоснабжающей организации Москвы. Компания обеспечивает централизованное отопление и горячее водоснабжение города в зоне действия ТЭЦ "Мосэнерго". Деятельность компании включает транспорт, распределение и сбыт тепловой энергии, обеспечение деятельности и развитие централизованной системы теплоснабжения, а также генерацию тепловой энергии.

Основным акционером МОЭК является "Газпром энергохолдинг".