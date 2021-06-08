Стоимость строительства "быстрого" реактора БРЕСТ оценивается в 100 млрд рублей

СЕВЕРСК /Томская область/, 8 июня. /ТАСС/. Стоимость проекта уникального энергоблока с реакторной установкой на быстрых нейтронах БРЕСТ-300, строительство которого началось во вторник в закрытом городе Северск Томской области по стратегическому отраслевому проекту "Прорыв" госкорпорации "Росатом", оценивается в сумму около 100 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель предприятия Росатома "Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Доллежаля" (НИКИЭТ), научный руководитель "Прорыва" Евгений Адамов.

"[Стоимость проекта] около 100 млрд рублей", - сказал Адамов.