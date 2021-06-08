"Почта России" запустит собственную торговую марку в новом формате в 2021-2022 году

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. "Почта России" планирует запустить проект по продаже товаров под собственным брендом "Почтовая марка" в конце 2021 года или в 2022 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании в ответ на запрос.

"Мы ведем разработку нового бренда и подали заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака, который будет использоваться для обновленной собственной торговой марки (СТМ) "Почты России". <...> Запуск СТМ в новом формате планируем в конце 2021 или уже в 2022 году", - отметили в пресс-службе "Почты России".

Там уточнили, что в качестве нового логотипа "Почта России" регистрирует визуально напоминающий марку голубой прямоугольник, на котором расположена белая надпись "Почтовая марка".

"Регистрация товарного знака часто проходит по достаточно широкому перечню товаров. Но это не значит, что все заявленные при подаче заявки в Роспатент товары будут впоследствии производиться под регистрируемой маркой. Цель - защитить бренд от копирования в соседних категориях. Например, мы не собираемся выпускать под "Почтовой маркой" скоропортящиеся продукты, но хотим застраховаться от имитирования нашего бренда в других сегментах. Отсюда длинный список товаров, включенных в заявку. В документах на регистрацию товарных знаков продуктовых ретейлеров встречаются самые разные позиции, и это всегда очень крупный список", - прокомментировали в пресс-службе компании.

Также в "Почте России" напомнили, что у СТМ компании уже довольно длительная история в рознице. Проект был запущен в 2017 году.

"Мы начинали с игрушек и сувениров. В 2018 году в товарной линейке появились продукты питания. Сейчас наиболее востребованная категория - это кондитерские изделия (шоколад, конфеты), они составляют 46% от общего объема продаж СТМ. Мы видим большую востребованность СТМ в почтовых отделениях - так, в первом квартале 2021 года товарооборот нашей собственной торговой марки вырос на 25% по сравнению с первым кварталом", - добавили в пресс-службе "Почты России".