Оператором системы расширенной ответственности производителя станет РЭО

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. "Российский экологический оператор" (РЭО) может стать оператором электронной системы расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию товаров и упаковки и контролировать взимание с компаний экологического сбора. Об этом сообщает во вторник пресс-служба РЭО со ссылкой на предлагаемые изменения в закон "Об отходах производства и потребления", которые вынесены на общественное обсуждение.

"Новые правила помогут сделать отрасль твердых коммунальных отходов (ТКО) более прозрачной и убрать лазейки для всех недобросовестных участников рынка. Таким образом мы повысим собираемость платежей и сможем оптимизировать тариф для населения. Ведь сейчас платежи граждан за ТКО - 193 млрд рублей в год, а платежи бизнеса за экосбор по старой системе РОП - 3,7 млрд рублей в год. Справедливо? Не думаю. Чтобы исправить этот перекос необходима цифровизация, то есть создание электронной системы. Она обеспечит прозрачность собираемости платежей в рамках РОП", - считает гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Предполагается, что новые правила РОП вступят в силу с 2022 года. Оператор системы будет осуществлять сквозной контроль всех платежей экосбора, анализировать отчетность и направлять уведомления в Росприроднадзор в случае каких-либо несоответствий. В системе также будет несколько реестров: производителей товаров, импортеров товаров, самих товаров, упаковки товаров, а также реестр лиц, осуществляющих обращение с отходами.

"Особое внимание в проекте федерального закона уделяется цифровизации отрасли. Согласно нему, электронная система для контроля собираемости платежей ЕГИС УОИТ передается РЭО. Ранее собираемость экосбора контролировал Росприроднадзор. В 2020 году объем экосбора составил порядка 3,8 млрд рублей. РЭО, согласно законопроекту, будет контролировать работу электронной системы, анализировать предоставляемую отчетность и направлять уведомления о выявленных несоответствиях в Росприроднадзор. Все отчеты и уплата экосбора будут производиться с помощью ЕГИС УОИТ, чтобы достичь сквозной контроль", - уточняет пресс-служба.

В ЕГИС УОИТ также будут созданы реестры: производителей товаров, импортеров товаров, самих товаров, упаковки товаров и реестр лиц, осуществляющих обращение с отходами. С 2024 вводится запрет на торговлю товарами и упаковкой, информация о которых не включена в реестр в ЕГИС.

Документ также регламентирует работу фонда РОП. Он создается РЭО за счет экосбора и управляется также РЭО. Более того, законопроект четко определяет, кто, когда и куда отчитывается о РОП, утилизация каких отходов засчитывается в рамках РОП. Проект также утверждает 100-процентный норматив на упаковку и ежегодное 10-процентное увеличение нормативов для товаров, момент наступления ответственности - со дня постановки на бухгалтерский учет для производителей и со дня выпуска таможней для импортеров.

О реформе

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.