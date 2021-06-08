В Крыму опровергли слухи о возможной приостановке двух ТЭЦ

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Власти Крыма и компания "КрымТЭЦ" опровергли слухи об отключении Симферопольской и Камыш-Бурунской ТЭЦ, из-за чего сотни тысяч жителей полуострова якобы могли остаться зимой без отопления.

Ранее частная компания распространила в Симферополе и Керчи рекламные объявления, в которых сообщила о якобы возможном отключении двух ТЭЦ и предложила жильцам многоквартирных домов приобрести и установить автономное отопление. Сообщения об этом также распространили некоторые крымские СМИ и группы в социальных сетях.

"Информация в социальных сетях не соответствует действительности. ТЭЦ компании "КрымТЭЦ" являются стратегически и социально важными объектами, они не могут быть остановлены без веской причины. Мы не можем оставить людей без тепла ни при каких условиях. ТЭЦ работают круглосуточно, плановые ремонты оборудования делаются в летний период, когда тепловая энергия не подается. Такой режим выбран для того, чтобы к началу отопительного сезона все оборудование и сети были готовы к бесперебойной подаче тепла", - говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы компании "КрымТЭЦ".

В сообщении отмечается, что "слухи об остановке ТЭЦ основаны на том, что с 1 января 2022 года для крымских ТЭЦ перестает действовать режим вынужденной генерации, который был введен в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 года". "Такая мера была необходима, чтобы крымская электроэнергетика быстрее адаптировалась к работе в соответствии с правилами российской энергосистемы. После того, как данный режим прекратит свое действие, нашим ТЭЦ будет сложнее работать с экономической точки зрения. Но несмотря на сложившуюся ситуацию, ни Симферопольская, ни Камыш-Бурунская ТЭЦ не будут остановлены и продолжат подачу тепловой энергии в прежнем режиме - как в предстоящем отопительном сезоне, так и в последующих", - сообщается в пресс-релизе.

Вице-премьер правительства Крыма Светлана Маслова также пояснила журналистам, что руководство "КрымТЭЦ" в связи с износом оборудования и необходимостью реорганизации станции приняло решение выводить из эксплуатации свои мощности. "Но федеральное законодательство абсолютно четко прописало данную процедуру, чтобы снабжающая организация уведомила о выводе своих мощностей в установленные сроки. На сегодня ведется работа по заключению соглашения, и муниципалитетами, которые получали тепло от этих источников, прорабатываются вопросы, каким образом подготовиться к осенне-зимнему периоду и обеспечить устойчивое теплоснабжение. МинЖКХ [Крыма] координирует данную работу, и она будет завершена к августу. Все решения будут приняты, никакого беспокойства о том, что какие-то муниципалитеты останутся без тепла, быть не может", - сказала Маслова.