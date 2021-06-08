В Японии новые машины обяжут оснащать камерами заднего вида

ТОКИО, 8 июня. /ТАСС/. Правительство Японии намерено обязать производителей автомобилей устанавливать на все новые модели машин в качестве стандартного оборудования камеры заднего вида и сенсоры, призванные предотвращать наезды и столкновения при движении задним ходом. После изменения соответствующих нормативных актов такой порядок будет введен с мая будущего года, сообщила во вторник газета Asahi; на автомобили старых моделей при продолжении их производства новое требование предполагается распространить с мая 2024 года.

Поводом к подобному нововведению, сообщает газета, стал трагический инцидент в 2015 году, когда в городе Токусима грузовик при движении задним ходом насмерть сбил слабовидящего человека вместе с его собакой-поводырем.

В настоящее время камеры заднего вида и сенсоры, подающие сигналы предупреждения при обнаружении препятствия, устанавливаются в Японии на автомобили в виде дополнительной платной опции или в качестве стандартного оборудования дорогих моделей. Правительство Японии, как сообщается, намерено сыграть лидирующую роль в выработке также единого международного стандарта для таких устройств. Переговоры об этом, по данным Asahi, уже ведутся.

Предполагается, в частности, чтобы камера и зеркала заднего вида позволяли фиксировать препятствие на расстоянии от 0,3 до 3,5 м, а ультразвуковые сенсоры - от 0,2 до 1 м. Они должны быть также настроены по высоте на рост ребенка.

В Японии в прошлом году при движении машин задним ходом было зафиксировано 16,4 тыс. инцидентов, сопровождавшихся наездами на людей. 56 человек погибли.