Финомбудсмен вынес прецедентное решение по спору о списании средств со счета клиента банка

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Финансовый уполномоченный впервые удовлетворил требования потребителя финансовых услуг, который обратился по поводу неправомерного списания денежных средств с его банковского счета, сообщил ТАСС главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин.

Он рассказал, что в службу обратился гражданин, который потребовал взыскать с банка 283 тыс. рублей, списанных кредитной организацией с его счета без его распоряжения.

"Согласно сведениям, которые банк предоставил по запросу финансового уполномоченного, клиент дал распоряжение на перевод этой суммы денежных средств в счет оплаты страховой премии по договору страхования, деньги были переведены страховой компании. Однако заявитель указал, что не оплачивал какие-либо услуги, не заключал договор страхования, никаким образом не давал распоряжений на списание денежных средств, сведения по счетам никому им не передавались. Он обратился в правоохранительные органы. По данному факту было возбуждено уголовное дело, в рамках которого экспертиза установила, что подписи в соответствующих документах сделаны не потерпевшим", - отметил Воронин.

Он напомнил, что финансовый уполномоченный начал рассматривать имущественные споры между банками и их клиентами с 1 января 2021 года.

"Поскольку институт досудебного урегулирования споров на финансовом рынке - новое явление, практика по таким делам только начала формироваться и обобщаться. Данный случай в отношении банка стал первым подобным обращением для службы, ситуация нетипичная, но данное решение может послужить основой для подобных дел в будущем", - пояснил Воронин.

По словам финомбудсмена, после предоставления потребителем результатов экспертизы, банк не предпринял действий для возмещения причиненного потребителю материального ущерба.

"Наличие подписи в чеке-ордере, которая по результатам экспертизы выполнена не клиентом, не может служить достаточным доказательством наличия распоряжения потребителя. А иных доказательств банк не предоставил в Службу финансового уполномоченного", - резюмировал он.