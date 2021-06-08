Госдума одобрила во II чтении изменение сроков внесения бюджета России в парламент

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект о переносе предельного срока внесения в нижнюю палату парламента проекта федерального бюджета с 1 октября на 15 сентября текущего года и о предоставлении регионам бюджетных кредитов на инфраструктурные проекты. Документ вносит поправки в Бюджетный кодекс РФ.

С учетом более раннего рассмотрения и утверждения федерального бюджета это создаст объективную определенность для субъектов РФ в части объемов межбюджетных трансфертов в целях планирования их бюджетов, считают в правительстве. Соответственно, соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов смогут быть заключены с надлежащей проработкой также в более ранний срок, что, в свою очередь, даст возможность для заключения контрактов до 1 января и позволит начать финансирование мероприятий с начала года.

Кроме того, принятие федерального бюджета в более ранние сроки позволит до начала финансового года выпустить все необходимые для его исполнения правовые акты, в более ранние сроки довести до получателей бюджетных средств лимиты бюджетных обязательств и начать заключение государственных контрактов, а также других договоров с юридическими лицами. Для ускорения осуществления капитальных вложений предлагается исключить избыточное требование о представлении в Госдуму в составе документов и материалов к проекту бюджета информации о решениях предоставления земельных участков под строительство.

Также предлагается увеличить срок рассмотрения Госдумой изменений в федеральный закон о бюджете РФ с 25 до 30 дней, что позволит более качественно рассматривать предлагаемые изменения.

Законопроектом предусмотрено вступление в силу данных положений с 1 января 2022 года.

Бюджетные кредиты на инфраструктурные проекты

Также законопроект предусматривает предоставление бюджетных кредитов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, речь идет о кредитах из бюджета РФ под 3% годовых со сроком погашения не позднее 2036 года. включительно. Эта норма вводится в рамках исполнения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Согласно этой норме, правительству предоставляется право утверждения порядка отбора инфраструктурных проектов, финансируемых за счет соответствующих бюджетных кредитов, а также порядка осуществления Федеральным казначейством контроля за реализацией таких проектов. Согласно финансово-экономическому обоснованию к документу, финансирование таких кредитов до 2023 года составит до 500 млрд рублей. Объем бюджетных кредитов в рамках проведения реструктуризации ранее привлеченных субъектами РФ бюджетных кредитов до 2029 года составит 218 млрд рублей.

Кроме того, вводится положение о контроле Счетной палатой и Федеральным казначейством соблюдения условий контрактов (договоров, соглашений), источником финансового обеспечения которых являются предоставленные из федерального бюджета бюджетные кредиты. Одновременно вносятся корреспондирующие изменения в Бюджетный кодекс, позволяющие субъектам РФ своевременно использовать предоставленные из бюджета кредиты на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов: исключаются из принципа общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджету субъекта РФ на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, что обеспечивает целевой характер таких кредитов.

Также устанавливается возможность превышения при планировании и исполнении бюджета субъекта РФ ограничений по параметрам дефицита бюджета региона, установленных Бюджетным кодексом, на сумму бюджетных ассигнований, направленных на реализацию инфраструктурных проектов.

Законопроект также прописывает порядок реструктуризации ранее привлеченных регионами бюджетных кредитов.

Как подчеркнул ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, меры, предусмотренные законопроектом, позволят регионам только в 2021 году сэкономить 217,1 млрд рублей.

Поправки ко второму чтению

Поправками ко второму чтению устанавливается требование об обязательном согласовании с трехсторонней комиссией по вопросам межбюджетных отношений порядка предоставления инфраструктурных кредитов. Правительство также будет вправе провести в 2021 году реструктуризацию задолженности субъектов РФ по ранее выданным бюджетным кредитам.

До 1 января 2022 года приостанавливают действие положения Бюджетного кодекса РФ о том, что цели предоставления бюджетных кредитов и размеры платы за пользование бюджетными кредитами устанавливаются федеральным законом о бюджете (в случае предоставления бюджетных кредитов для погашения долгов субъекта РФ в виде обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам и кредитам, полученным субъектом РФ от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, бюджетных кредитов на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов).