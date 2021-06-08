ГД поддержала право кабмина утверждать программу развития федеральной территории "Сириус"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект о праве правительства утверждать индивидуальную программу развития федеральной территории "Сириус".

Как отмечается в пояснительной записке, "законопроектом предлагается дать право правительству Российской Федерации по согласованию с органами публичной власти федеральной территории "Сириус" утверждать индивидуальную программу развития" данной территории. Программа может включать в себя "мероприятия развития" в сфере содержания существующих объектов инфраструктуры как на самой территории "Сириуса", так и за ее пределами, а также создание новых объектов инфраструктуры.

В пояснительных материалах указывается, что "в настоящее время многие объекты энергетической, коммунальной и иной инфраструктуры, необходимой для функционирования объектов, расположенных в федеральной территории "Сириус", и находящейся за ее пределами, не соответствуют действующим нормативным требованиям, требуют капитального ремонта или реконструкции". Кроме этого, "может возникнуть необходимость создания новых объектов инфраструктуры, расположенных в федеральной территории "Сириус" и за ее пределами".

Во втором чтении в законопроект были внесены поправки, уточняющие порядок работы территориальной избирательной комиссии территории "Сириус". В случае наделения комиссии статусом юридического лица ее председатель будет работать на постоянной основе и замещать государственную должность РФ. При наличии статуса юридического лица комиссия сама будет устанавливать структуру и штат своего аппарата. Финансовое обеспечение деятельности территориальной комиссии осуществляется за счет средств бюджета "Сириуса". Также поправками вносятся изменения в состав имущества, составляющего экономическую основу деятельности органов публичной власти федеральной территории "Сириус".

Госдума также приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений в 20 федеральных законов, касающихся развития "Сириуса". В частности, так как значительную часть федеральной территории занимают объекты инфраструктуры инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Сириус", в профильный закон о научно-технологических центрах вносятся поправки в целях интеграции "Сириуса" в отношения, возникающие при обеспечении работы инновационных научно-технологических центров.

Среди авторов обоих законопроектов - глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев, а также председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.