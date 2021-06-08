Госдума одобрила во II чтении передачу ВЭБу полномочий управления институтами развития

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении инициированный правительством РФ законопроект, который закрепляет новую схему координации институтов развития под эгидой ВЭБ.РФ.

Законопроектом предусматривается, что для координации деятельности институтов развития госкорпорация ВЭБ.РФ участвует в управлении институтами развития в части определения стратегии и направлений деятельности, достижения ключевых показателей эффективности деятельности, применения методик их расчета и определения их целевых значений в рамках мониторинга достижения целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности институтов развития, формирования политики управления рисками, консолидируемыми при составлении отчетности соответствии международным стандартам финансовой отчетности, и контроля уровня таких рисков.

Также полномочия ВЭБ.РФ заключаются в формировании политики управления временно свободными денежными средствами (ликвидностью), участии институтов развития в реализации отдельных проектов и комплексных программ, в случаях, предусмотренных учредительными документами института развития, а также иных вопросов, предусмотренных учредительными документами институтов развития. ВЭБ.РФ наделяется правом на основании решения правительства осуществлять от имени РФ права акционера (участника) являющихся институтами развития хозяйственных обществ, акции (доли участия в уставном капитале) которых находятся в собственности РФ, а также осуществлять полномочия собственника имущества и учредителя являющихся институтами развития федеральных государственных учреждений, автономных некоммерческих организаций и фондов.

Предусматривается, что на основании решений правительства ВЭБ.РФ осуществляет мероприятия по реорганизации или ликвидации институтов развития, подлежащих ликвидации в соответствии с решением кабмина, в том числе предусматривающие возможность передачи на основании решения правительства РФ всего ранее принадлежащего таким институтам развития имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов. ВЭБ.РФ также вправе осуществлять функции институтов развития после их ликвидации, за исключением функций, осуществление которых передано федеральным органам исполнительной власти. Кроме того, ВЭБ.РФ наделяется правом на безвозмездной основе осуществлять функции агента правительства РФ, в том числе по представлению интересов РФ в судах.

АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" наделяется правом инвестировать или размещать временно свободные средства не только в депозиты, но и в субординированные депозиты в кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным правительством РФ, а также в депозиты и субординированные депозиты ВЭБ.РФ. Уточняется, что размер доли обыкновенных акций Корпорации МСП, находящихся в собственности РФ, устанавливается правительством РФ (в настоящее время предусмотрено, что доля обыкновенных акций Корпорации развития малого и среднего предпринимательства, находящихся в собственности РФ, не может составлять менее 50% плюс одна голосующая акция общего количества обыкновенных акций корпорации МСП).

Законопроект устанавливает порядок координации деятельности корпорации МСП со стороны ВЭБ.РФ. При этом вопросы повестки заседания общего собрания акционеров, а также отдельные вопросы повестки заседания совета директоров будут определяться правительством РФ. Также устанавливается норма о нераспространении на корпорацию МСП требований законодательства о несостоятельности (банкротстве).

Поправки ко второму чтению

Согласно принятым во втором чтении поправкам, ВЭБ.РФ осуществляет деятельность также в целях повышения качества жизни граждан РФ, привлечения частных инвестиций в реализацию проектов на территории России и их защиты. В перечень функций ВЭБ.РФ включается участие в реализации проектов госкорпорации, направленных на поддержку и развитие социального предпринимательства в РФ. Для содействия достижению национальных целей развития РФ, привлечения частных инвестиций в реализацию проектов на территории России, поддержки и развития социального предпринимательства ВЭБ.РФ вправе управлять имуществом, расположенным на территории РФ и за рубежом, принадлежащим российским и иностранным физическим и юридическим лицам, критерии отнесения к которым определяются наблюдательным советом ВЭБ.РФ, в том числе совершать сделки, предусматривающие передачу данными лицами имущества в управление ВЭБ.РФ.

Госкорпорация также вправе выступать учредителем и участником юридических лиц, в том числе не имеющих членства унитарных некоммерческих организаций, создаваемых такими лицами, для осуществления управленческих, социальных и иных общественно полезных функций, включая поддержку и развитие социального предпринимательства.

Что касается институтов развития, созданных в организационно-правовой форме фонда и подлежащих ликвидации в соответствии с решением правительства, ВЭБ.РФ на основании закона вправе обратиться в суд с иском о ликвидации таких организаций, а также утверждать промежуточные ликвидационные балансы. В случае ликвидации некоммерческой унитарной организации имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, подлежит передаче ВЭБ.РФ. Организации ВЭБ.РФ, институты развития, а также юридические лица, признаваемые в соответствии с законодательством контролирующими или подконтрольными лицами организаций ВЭБ.РФ, вправе открывать счета в ВЭБ.РФ и размещать денежные средства во вклады в ВЭБ.РФ.

Уточняются основные задачи АО "Корпорация МСП", а также цели предоставления ей государственной поддержки за счет средств федерального бюджета (предоставление государственной поддержки допускается до 31 декабря 2029 года включительно в течение периода осуществления "АО Корпорация МСП" деятельности в качестве института развития в сфере малого и среднего предпринимательства и участника национальной гарантийной системы.