Клепач: переход на "зеленые" технологии неизбежен даже при высоких инвестициях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Переход на "зеленые" проекты в ряде случаев требует больших инвестиций при возвратности средств сроком от 10 до 20 лет, но, тем не менее, неизбежен в текущих экономических реалиях. Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума рассказал главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

"Палитра проектов [в области ESG, environmental, social, governance], она достаточно широкая. Один такой проект тянет за собой цепочку таких же "зеленых" проектов. Например, если мы говорим об электроавтомобилях, или электробусах, которые производит "Камаз", и которые уже начали ездить по Москве. Пока этот дорогой проект по карману именно Москве. Чтобы он стал дешевле и доступнее для других городов, для этого надо фактически создать целую индустрию, в том числе производства литий-ионных батарей", - сказал Клепач.

По его словам, еще более серьезных инвестиций и НИОКР требуют проекты водоробусов, когда источником энергии является водород.

"Возвратность инвестиций там есть, но она достаточно долгая - от 10 до 15-20 лет. Это технологический вызов, и за новые технологии надо платить", - сказал собеседник агентства.

Тем не менее, Клепач полагает, что при наличии ряда уязвимых мест в проектах в области устойчивого развития, вопрос их с реализацией вполне решаем.

"Это та дорога, по которой мы все равно будем идти. Но здесь очень важна цена и экономика проектов. Пока это экономика очень дорогая", - полагает Клепач.

Ответственное инвестирование

Ответственное инвестирование - подход к инвестированию, который стремится включить заботу об окружающей среде (environmental), социальное развитие (social) и корпоративное управление (governance).

На текущий момент ESG-финансирование достаточно популярно в западных странах, а в последнее время становится популярным и в среде российских компаний. В частности, отдельно в России прорабатывается тема "зеленого" финансирования, которое предполагает предоставление на проект денежных средств при условии улучшения окружающей среды, смягчения последствий изменения климата и более эффективного использования ресурсов.

Петербургский международный экономический форум прошел 2-5 июня очно с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности".