"Яндекс.Драйв" начнет присваивать статус водителям по манере вождения

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. "Яндекс.Драйв" начнет формировать "Профиль вождения", который будет по разным характеристикам определять манеру управления транспортными средствами пользователей. От статуса вождения будут зависеть условия доступа к каршеринговому сервису, сообщили в пресс-службе компании.

"Драйв" запускает новую модель анализа вождения, которая создает в приложении "профиль вождения" для каждого пользователя. В профиле вождения можно увидеть историю поездок с превышением скорости или неаккуратным вождением, а также узнать свой статус. От статуса будут зависеть условия доступа к сервису", - говорится в сообщении.

Отмечается, что профиль вождения - это визуальная шкала в приложении, которая меняет цвет и статус, если у водителя появляются неаккуратные поездки, и наоборот, когда манера вождения становится лучше. "Алгоритм анализирует последние 200 км поездок (или столько, сколько водитель успел проехать) и несколько ключевых факторов: резкость вождения (резкие торможение и старт, игру "в шашечки", крутые входы в повороты) и превышения скорости. Теперь все случаи, когда у водителя были нарушения, будут отмечены в истории поездок", - поясняют в сервисе.

На данный момент алгоритм уже проанализировал обезличенные данные о вождении пользователей за последние 2,5 года в сервисе. "Драйв" изучил стиль вождения в более чем 100 млн поездок, в том числе все факторы, которые создавали аварийные ситуации и влияли на безопасность (например, резкие перестроения или торможения). На основе этих данных сервис обучил новую модель, и теперь она лучше определяет степень вероятности попадания в ДТП. Прежде чем запускать обновление на всех пользователей, "Драйв" в течение месяца (с 4 мая по 7 июня) внимательно анализировал поездки случайной выборки водителей с помощью новой модели. 90% водителей ездили аккуратно и по итогам получили статус "хороший водитель".

Для "хороших" водителей "Драйв" разработает программу лояльности. Если водитель ездит неаккуратно, то "Драйв" сначала предупредит его об этом в приложении, покажет, где были нарушения, и посоветует, как водить аккуратнее. Для тех, кто не реагирует на предупреждения, стоимость аренды машин "Драйва" может стать выше из-за более высокого риска ДТП и, соответственно, более дорогой страховки. Как только вождение становится аккуратным и безопасным, цены возвращаются на прежний уровень. Если же манера вождения не изменится, то "Драйв" заблокирует доступ к сервису - сначала временно, а потом навсегда.

"Яндекс.Драйв" имеет в автопарке 16 тыс. автомобилей разных марок. С момента запуска сервиса пользователи совершили более 100 млн поездок. "Драйв" работает в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.