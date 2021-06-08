Госдума приняла в II чтении законопроект по исполнению бюджетов и финансированию дефицита

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, направленный на совершенствование исполнения бюджетов по доходам и источникам финансирования дефицита. Документ, инициированный правительством РФ, вносит поправки в Бюджетный кодекс РФ.

Законопроект предусматривает закрепление в Бюджетном кодексе РФ положений, определяющих утверждение правительством перечней главных администраторов доходов (главных администраторов источников финансирования дефицита) федерального бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда РФ, являющихся федеральными органами исполнительной власти, госкорпорациями, Центральным банком РФ, органами управления государственным внебюджетным фондом.

Перечни главных администраторов доходов (главных администраторов источников финансирования дефицита) бюджета субъекта РФ, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета, будут утверждаться в соответствии с общими требованиями, установленными правительством. Полномочия главных администраторов доходов бюджета будут закреплены на постоянной основе, что снизит издержки процесса составления проекта бюджета, повысит качество работы, отмечалось ранее в сообщении Минфина.

На постоянной основе закрепляется предусмотренный законом о федеральном бюджете на 2021-2023 годы и применяемый в настоящее время механизм уточнения невостребованных платежей, учитываемых в бюджете как невыясненные поступления. Для регулирования вопроса возврата излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, в части неналоговых платежей, предусматривается срок в три года, в течение которого осуществляется возврат (по аналогии с платежами, установленными законодательством о налогах и сборах и законодательством РФ о таможенном регулировании). Для устранения пробела в правовом регулировании вопроса обеспечения исполнения госкорпорациями полномочий главного администратора доходов бюджета предлагается норма, определяющая исполнение госкорпорациями этих полномочий в соответствии с порядком, установленным правительством РФ.

Кроме того, предусматривается исключение необходимости планирования (прогнозирования) поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета от возврата средств федерального бюджета, ранее размещенных на депозитах, и возврата средств по договорам репо (ввиду того, что объем возврата этих средств непосредственно зависит от объема ранее произведенного их размещения).

Также законопроектом предусматриваются изменения в части предоставления расчетов доходов в составе материалов к проекту поправок в бюджет на текущий финансовый год и плановый период, а также в части наделения госкорпорации "Росатом" и госкорпорации "Роскосмос" полномочиями главного администратора источников финансирования дефицита бюджета и администратора источников финансирования дефицита бюджета.

Поправки ко второму чтению

Поправками ко второму чтению уточняется распределение налоговых доходов и иных платежей между федеральным бюджетом, бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами. В частности, вносятся поправки в Бюджетный кодекс, закрепляющие норму об отчислении 2% НДФЛ в случае, если доходы облагаются по ставке 15%, в федеральный бюджет в объеме 100%.

Ранее соответствующие нормы были добавлены в Налоговый кодекс РФ.