Госдума приняла во II чтении законопроект о снижении НДС на пресноводную форель

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Госдума приняла во II чтении законопроект, предусматривающий снижение налога на добавленную стоимость (НДС) до 10% при реализации пресноводной форели, а также отмену НДС для операций по реализации (передаче для собственных нужд) племенной продукции рыбоводства. Законопроект был инициирован группой депутатов Госдумы по главе с председателем комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиром Кашиным.

"Для снижения финансовой нагрузки на форелевые хозяйства и реализации политики импортозамещения разработан проект Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации". Проектом предлагается применить одинаковый подход к налогообложению как морской, так и пресноводной форели, применив к ним налоговую ставку в размере 10% НДС", - говорится в пояснительной записке.

Также предлагается включить в перечень племенной продукции, реализация которой не подлежит налогообложению НДС, эмбрионы, молодь племенной рыбы и живую рыбу, являющуюся продукцией рыбоводства, которые используются для селекционных целей, целей воспроизводства объектов аквакультуры с высокими племенными и продуктивными качествами, сохранения водных биологических ресурсов.

"Принятие данного законопроекта позволит урегулировать последствия введенных с 1 января 2019 года изменений порядка уплаты НДС плательщиками единого сельскохозяйственного налога в отдельных отраслях сельского хозяйства и создать налоговые стимулы для развития племенных форелеводческих хозяйств и отечественного товаропроизводителя", - указывают авторы документа.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2022 года, но не ранее истечения одного месяца со дня официального опубликования.