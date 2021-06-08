"Дочка" Сбербанка создаст в Катаре региональный центр по кибербезопасности

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Специализирующаяся на кибербезопасности дочерняя компания Сбербанка Bi.Zone и Агентство по поощрению инвестиций Катара (IPA Qatar) в рамках ПМЭФ подписали меморандум о взаимопонимании. В рамка данного соглашения Bi.Zone создаст в Катаре региональный центр по кибербезопасности, говорится в пресс-релизе Сбербанка.

"IPA Qatar будет способствовать операциям Bi.Zone по созданию инфраструктуры на территории Meeza (катарский поставщик услуг центра обработки данных), а также найму и обучению местных специалистов в течение следующих пяти лет. Кроме того, российская компания создаст региональный центр передового опыта в области кибербезопасности для обслуживания Катара и региона Персидского залива", - указано в сообщении.

Директор Bi.Zone Дмитрий Самарцев уверен, что подписанное соглашение откроет новые возможности для сервисов и укрепления Bi.zone в регионе.

"Кибербезопасность - это один из ключевых приоритетов цифрового развития на Ближнем Востоке. Я уверен, что наше сотрудничество с IPAQ позволит нам лучше изучить потребности рынка Катара и откроет новые возможности для предоставления сервисов и укрепления киберустойчивости всего региона", - отметил он.