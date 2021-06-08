Комиссия определила соответствие двигателя ПД-8 требованиям безопасности и экологичности

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Макетная комиссия под председательством представителей Росавиации выдала заключение, что создаваемый Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК) Ростеха двигатель ПД-8 для самолетов SSJ-New соответствует требованиям безопасности и экологичности. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе ОДК.

"Комиссия определила достаточность и полноту требований к летной годности и охране окружающей среды, предусмотренных в проекте сертификационного базиса. Выполнила анализ соответствия конструкции и характеристик двигателя требованиям сертификационного базиса и достаточность предлагаемых видов работ и испытаний", - отметил в пресс-службе.

В работе комиссии принимали участие представители Авиарегистра России, СЦ ФАУ "ЦИАМ им. П. И. Баранова", АСЦ ФГУП ГосНИИ ГА, ООО СЦ "Материал" и Росавиации. Работа велась в двух секциях: "Двигатель и его системы" и "Прочность, прочностные и длительные испытания, материалы, технология изготовления".

"Этап макета - важный этап сертификационных работ, определяющий стратегию по подтверждению соответствия типа двигателя современным требованиям безопасности полетов и летной годности, а также экологичности", - приводит пресс-службе слова генконструктора ОДК Юрия Шмотина.

Двигатель ПД-8 разрабатывается для региональных самолетов, в частности для самолетов SSJ-New. Премьерный показ газогенератора этого двигателя планируется на авиасалоне МАКС-2021, который пройдет 20-25 июля в подмосковном Жуковском.