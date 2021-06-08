Дума приняла поправки о контроле за переводами из ряда стран и ужесточении отчетности НКО

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором, основном чтении депутатский законопроект о запрете для россиян участвовать в деятельности нежелательных в России НПО и за пределами страны. Документ принят с поправками об отслеживании Росфинмониторингом переводов из ряда стран гражданам и компаниям, а также любых операций по получению или расходованию НКО средств.

Законопроект вводит норму о запрете на "участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации за пределами территории РФ граждан РФ, лиц без гражданства, постоянно проживающих в РФ, и российских юридических лиц". Таким положением предлагается дополнить закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ".

Кроме того, вводится дополнительный квалифицирующий признак для отнесения иностранной или международной организации к разряду нежелательных: это посредничество в проведении операций с деньгами или имуществом уже признанных нежелательными в РФ организаций "в целях осуществления такой организацией деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности или безопасности государства".

Ко второму чтению в законопроект была внесена поправка об отслеживании Росфинмониторингом любых денежных переводов гражданам и юрлицам, которые поступают с территории определенных государств. Изменения предложены в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". "Получение физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если эти денежные средства поступают от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка с территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, перечень которых утверждается уполномоченным органом", - говорится в тексте поправки.

Такой перечень будет относиться к информации ограниченного доступа и доводиться до банков в соответствии с порядком, определенным Росфинмониторингом по согласованию с ЦБ РФ. Предполагается вступление в силу данной нормы с 1 октября 2021 года.

Отчетность НКО

Кроме того, изменяются правила отчетности некоммерческих организаций о получении и расходовании средств: сейчас обязательному контролю подлежит получение и расходование НКО иностранных средств и имущества, если сумма операции равна или превышает 100 тыс. рублей. Согласно одобренной Госдумой поправке обязательному контролю будет подлежать любая "операция по получению или расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества". Под обязательный контроль не подпадут НКО, являющиеся госорганом, госкорпорацией или госкомпанией, публично-правовой компанией, потребкооперативом, государственным (муниципальным) образовательным учреждением, реализующим программы дошкольного, общего образования. Также исключение сделано для ТСЖ, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, объединений работодателей.