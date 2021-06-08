Госдума приняла закон о конвертируемом займе для поддержки стартапов

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Госдума приняла во втором и третьем (окончательном) чтении закон о конвертируемом займе, позволяющем поддержать стартапы. Документ инициирован группой депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

"Договор конвертируемого займа по своей природе является договором займа, который предоставляется на финансирование проекта на его первоначальном этапе. Компания привлекает заем у инвестора с условием, что к определенному сроку она либо вернет деньги с процентами, либо передаст инвестору долю в капитале (акции или доли). Чаще всего право выбора того или иного способа исполнения обязательства предоставляется кредитору. Для инвесторов конвертируемый заем выгоден тем, что он не обязывает их сразу же приобретать долю в компании, а компания может осуществлять проект его инициаторами без вмешательства посторонних лиц. Конвертация осуществляется по выбору инвестора, а если его что-то не устраивает в темпах развития компании или в направлении развития, инвестору возвращается долг в соответствии с условиями договора займа", - отмечается в пояснительной записке.

Согласно документу, вместо единовременной покупки доли в бизнесе или входа в капитал инвестор дает деньги в долг стартапу. В обмен стартап соглашается с тем, что при наступлении определенных условий - следующий раунд инвестиций с приходом нового инвестора, выполнение определенных операционных количественных показателей эффективности и прочего - этот долг может конвертироваться в акции и (или) долю в уставном капитале. При этом инвестор, поскольку он понес дополнительные риски, дав деньги на начальной стадии, может получить акции (доли) со скидкой по сравнению с рыночными условиями входа в капитал. Если условия конвертации не соблюдены, то стартап возвращает полученный заем.

Не вправе являться заемщиком по договору конвертируемого займа общество, являющееся кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, либо общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, либо общество, которое создано в процессе приватизации и акции которого находятся в государственной или муниципальной собственности и предоставляют более чем 25% голосов на общем собрании акционеров.

Как сообщал ранее Аксаков, основатель российской компании, используя такой инструмент, может получить инвестиции за короткий срок, привлечь финансирование по низкой ставке за счет перераспределения рисков, а инвестор получит гибкий финансовый инструмент с возможностью контролировать стратегию развития компании. Предполагается, что появление в законодательстве РФ такого механизма инвестиций как конвертируемый заем будет стимулировать рост частных инвестиций в бизнес-проекты на стадии роста.

Поправки ко второму чтению

В редакции документа, принятой во втором чтении, вносятся поправки "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ". Они предусматривают, в частности, уточнение таких понятий, как "товары, маркированные средствами идентификации", а также введение нового понятия "импортер товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации" которым является юрлицо, аккредитованный филиал иностранного юрлица в РФ или индивидуальный предприниматель, осуществляющие ввоз товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в РФ, за исключением случаев транзитного перемещения таких товаров через территорию РФ

Запрещается ввод в оборот, оборот и вывод из оборота товара, в результате которых нарушаются требования об обязательной маркировке средствами идентификации, если иное не предусмотрено базовым законом или принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом правительства. Хозяйствующие субъекты, нарушившие правила маркировки товаров средствами идентификации и (или) не исполнившие обязанность по передаче сведений о таких товарах государственную информационную систему мониторинга, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Уточняется перечень сведений, включаемых в обязательном порядке в информацию, содержащуюся в информационной системе мониторинга. Также прописывается запрет размещать в информационной системе мониторинга сведения, составляющие государственную тайну.