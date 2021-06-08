Генпрокурор определил новый порядок санкционирования проверок бизнеса

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Игорь Краснов подписал приказ, определяющий новый порядок санкционирования проверок бизнеса. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Новый приказ призван усовершенствовать существующие механизмы межведомственного обмена информацией, повысить эффективность прокурорского надзора, обеспечить гласность контрольной (надзорной) деятельности", - пояснили в ведомстве. С учетом положения нового закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", который вступит в действие 1 июля этого года, приказом генпрокурора определены процедуры рассмотрения прокурорами проектов ежегодных планов контрольных (надзорных) мероприятий и согласования проведения контролерами внеплановых проверочных действий.

"В приказе сохранен территориальный принцип их санкционирования с учетом компетенции транспортных, природоохранных и военных прокуроров. Кроме того, утверждены используемые в этой работе формы документов", - сообщили в Генпрокуратуре. Также урегулирован порядок организации проверок по требованиям прокуроров. "При этом установлен прямой запрет на использование данного механизма для уклонения от соблюдения установленных законом ограничений на проведение контрольных (надзорных) мероприятий", - добавили в ведомстве.

Особое внимание уделено вопросам электронного взаимодействия прокуроров с контролирующими органами с использованием государственной информационной системы "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий", оператором которой является Генпрокуратура России. "Данная информационная система позволит в режиме реального времени обеспечить прокуроров всей необходимой информацией для своевременного реагирования на незаконные действия контролеров в отношении хозяйствующих субъектов", - сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве уточнили, что прокуроры приступят к реализации новых полномочий по защите бизнеса от необоснованного давления контролирующих органов с 1 июля 2021 года.