Госдума расширяет возможности для проведения онлайн-собраний гражданско-правовых сообществ

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором - основном - чтении законопроект, направленный на расширение возможностей граждан для дистанционного участия в собраниях гражданско-правовых сообществ.

Новые нормы предлагается распространить на собрания любых гражданско-правовых сообществ, включая собрания акционеров, участников хозяйственных обществ и товариществ, конференции и съезды корпоративных некоммерческих юридических лиц, советов директоров, попечительских советов, правлений юридических лиц, коллективов собственников, в том числе недвижимости, собственников земельных долей, кредиторов в банкротстве, владельцев облигаций.

Законопроектом предусматривается, что члены гражданско-правового сообщества могут участвовать в заседании дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые способы, позволяющие достоверно идентифицировать их личность. Более того, решение собрания может быть принято исключительно в заочной форме путем электронного голосования.