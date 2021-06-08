В Бундестаге с пониманием отнеслись к словам Путина, что РФ не обязана "кормить" Украину

БЕРЛИН, 8 июня. /ТАСС/. Нежелание России субсидировать Украину, оплачивая транзит газа через ее территорию, понятно, но никто и не останавливает прокачку голубого топлива. Об этом заявил во вторник ТАСС глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия не обязана "всех кормить".

"Газопровод через Украину не перекрывается, а продолжает использоваться в соответствии с договором, который заключили "Газпром" и "Нафтогаз". За это взимаются, как и прежде, транзитные пошлины", - указал депутат. "То, что Россия не желает субсидировать Украину, понятно. Если ЕС хочет поддержать Украину, то он должен это делать за счет прямых выплат, а не косвенных платежей за транспортировку газа, которые в конечном итоге ложатся на плечи европейских потребителей газа", - считает Эрнст.

Выступая в минувшую пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, Путин заявил, что Россия могла бы прокачивать через Украину гораздо больше газа, но Киев создает этому препятствия. Комментируя резко негативную позицию Киева по отношению к строительству газопровода "Северный поток - 2", президент отметил, что видит возможность загрузки газотранспортной системы Украины газом и после завершения нынешнего контракта на транзит, но для этого "нужна добрая воля" со стороны "украинских партнеров".

При этом Путин, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о значении транзита российского газа для содержания украинской армии, подчеркнул, что РФ не обязана "всех кормить". В этой связи глава российского государства посоветовал Киеву думать о том, как тратить деньги от транзита газа на улучшение украинской экономики, а не на армию и силовое решение конфликта в Донбассе.