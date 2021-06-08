В Северной Осетии до конца года производство товарной рыбы планируется нарастить на 14,3%

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 июня. /ТАСС/. Производство товарной рыбы в Северной Осетии увеличится на 14,3% до конца 2021 года по сравнению с 2020 годом, сообщил ТАСС врио первого замминистра сельского хозяйства и продовольствия Казбек Марзоев.

"В 2021 году в сельскохозяйственных предприятиях республики планируемый объем производства товарной рыбы составит 4 тыс. тонн, что на 14,3% больше уровня минувшего года", - сказал Марзоев.

В Северной Осетии стабильно наращивается рыбное производство. В 2019 году производство товарной рыбы составило 2 525 т, что на 1 545 т больше итогов 2018 года и в 7,4 раза больше результатов 2017 года. В республике сейчас 34 организации занимается рыбоводством. Одно из самых крупных - предприятие "Остров Аквакультура", планирующее удвоить производство форели в ближайшей перспективе до 3 тыс. т. Общий объем инвестиций превышает 650 млн рублей. Компания разработала инвестпроект на 2019-2023 годы с общим объемом вложений в 700 млн рублей. На территории хозяйства в селении Дарг-Кох сейчас работает 12 рыбоводческих бассейнов, где содержится рыба определенного размера с особой системой питания. Вода подается в бассейны из родников. Икра для воспроизводства завозится из Франции, ЮАР, Дании, корм - из Дании.

В республике планируется создать предприятие по выращиванию посадочного материала для дальнейшей продажи, а покупателями выступят мелкие фермерские хозяйства. Также запланировано создание гидропонной фермы в виде тепличного комплекса на базе системы очистки отходов рыбного хозяйства, что положительно скажется на экологии.

Сейчас в республике ведется работа по регистрации бренда "Форель Осетии". "По оценкам специалистов, качество рыбы Осетии очень хорошее. Она выращивается на проточной или родниковой воде. Зарегистрируем бренд "Форель Осетии" и форель начнет поставляться на международный рынок, поставки на российский рынок уже ведутся", - сообщил ТАСС председатель ассоциации форелеводов Сергей Калицев.

Над регистрацией бренда будет работать и эта ассоциация, которая создана в республике в нынешнем году. В перспективе в нее войдут предприятия, крестьянско-фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели. Ассоциация должна помочь рыбным хозяйствам разрешать проблемы с обеспечением кормами. В частности, будут заключаться договоры с крупными поставщиками кормов. Также планируется наладить законодательное обеспечение рыбоводческих хозяйств.