Газ по завершенной ветке "Северного потока - 2" могут пустить в 2021 году

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Проект экспортного газопровода "Северный поток - 2" будет завершен в этом году, иски экологических активистов не смогут помешать ему на завершающем этапе. Об этом ТАСС сказал председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в кулуарах форума "Примаковские чтения".

"[Вице-премьер Александр] Новак сказал, что в течение года. Я бы с такой оценкой согласился", - сказал он, отвечая на вопрос о том, когда первый газ может быть пущен по завершенной на днях ветке газопровода. Завальный пояснил, что если бы тестовые и пусконаладочные работы "проводились в режиме не противодействия, это одна тема, все четко и ясно". "А когда идет противодействие и непонятно, откуда что прилетает - то санкции, то иски экологов, то это другой вопрос", - сказал он. По его мнению, активность "зеленых" против "Северного потока - 2" имеет ангажированный характер.

Завальный также уверен, что активисты не помешают завершению работ. "На данном этапе нет, не могут помешать завершению проекта. А вот в перспективе, если партия зеленых пройдет на выборах, у них же амбиции занять кресло канцлера. Конечно, власть в состоянии приостановить развитие любого проекта и создать проблемы. Но они не думают о том, что им придется тогда платить компаниям, которые инвестировали в этот проект", - сказал он.

Ранее германская природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала запрос в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии с требованием приостановить строительство газопровода "Северный поток - 2" в водах Германии до проведения оценки влияния укладки на окружающую среду. DUH ссылается на решение Федерального конституционного суда Германии, который в марте 2021 года обязал правительство ФРГ конкретизировать планы по сокращению выбросов углекислого газа и меры по защите климата. Кроме того, по версии экологов, при первоначальном изучении заявки на ввод газопровода в эксплуатацию не были учтены новые научные сведения о неконтролируемых утечках метана при добыче, транспортировке и переработке природного газа.

Это не первая жалоба экологов в отношении проекта. Вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах ПМЭФ сообщил журналистам, что считает "хайпом" требования германских экоактивостов приостановить строительство газопровода "Северный поток - 2".