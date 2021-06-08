В России предложили не ограничивать частные клиники в инвестировании и выплате дивидендов

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Частные медицинские организации должны иметь возможность расходовать средства по уставным целям и не ограничивать себя в выплате дивидендов. Об этом говорится в материалах, подготовленных к ежегодному докладу бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова президенту страны Владимиру Путину.

"В докладе предлагается внести корректировки в статью 20 закона "Об обязательном медицинском страховании": предоставить частным медорганизациям возможность расходовать средства в соответствии с уставными целями, не ограничивать их в дальнейшем инвестировании, покрытии амортизационных исчислений, выплате дивидендов", - раскрыли в пресс-службе Титова содержание доклада.

По данным пресс-службы, в материалах отмечается, что структура тарифа на оплату медпомощи в системе ОМС предусматривает предельный размер расходов на приобретение основных средств в 100 тыс. рублей за единицу, поэтому "медицинские организации не могут приобрести современное дорогостоящее оборудование". Нарушение ограничения рассматривается как нецелевое использование денежных средств и предусматривает штраф в размере 10% от суммы нецелевого использования, а также необходимость возврата средств в бюджет территориального фонда ОМС, уточняется в материалах.

Как рассказал общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере медицины Андрей Яновский, частные клиники, не участвующие в реализации территориальной программы ОМС, испытывают сложности с возмещением расходов, связанных с оказанием гражданам медпомощи в экстренной форме.

"Медпомощь в экстренной форме оказывается бесплатно, и отказ в ее оказании не допускается. Поэтому медицинские организации пытаются возместить хотя бы часть расходов в соответствии с порядком, установленным территориальной программой. Но сделать это проблематично, поскольку не установлены четкие требования к составу документов, подтверждающих фактические затраты", - сказал он.

Отличия между экстренной и неотложной медицинской помощью заключаются в наличии или отсутствии угрозы жизни пациента. На практике установить это до оказания помощи не всегда возможно. Поэтому в докладе предлагается разработать в рамках ОМС конкретный тариф (с описанием признаков экстренной помощи), утвердить объемы медицинской помощи, выделенные протоколом, разработать процедуру выставления счета и прописать закрытый перечень документов, необходимых для оплаты, пояснили в пресс-службе.