Власти Удмуртии сообщили, что пассажиропоток "Ижавиа" превысил допандемийный уровень

ИЖЕВСК, 8 июня. /ТАСС/. Пассажиропоток компании "Ижавиа", которая на 100% принадлежит Удмуртии, превысил уровень, зафиксированный до введения ограничений в связи с пандемией. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства республики.

"С января по май услугами компании воспользовались 22 295 человек. За тот же период 2019 года рейсами АО "Ижавиа" улетели 22 213 пассажиров. Таким образом, пассажиропоток впервые с момента возобновления полетов достиг уровня, зафиксированного до введения ограничений в связи с пандемией COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при меньшем количестве рейсов компания увеличила загрузку, в том числе благодаря запуску в эксплуатацию самолета Boeing 737-800 с большим количеством пассажирских мест. Аэропорт Ижевска также фиксирует рост пассажиропотока. С января по май 2021 года аэропорт столицы Удмуртии принял более 38,5 тыс. пассажиров, а за тот же период 2019 года - около 27,5 тыс. человек.

Сейчас рейсы из Ижевска в Москву выполняются шесть раз в сутки, пять раз в неделю из Удмуртии совершаются вылеты в Санкт-Петербург, дважды в неделю - в Екатеринбург. С июня базовый перевозчик ижевского аэропорта компания "Ижавиа" начала выполнение рейсов в Анапу, Симферополь, Краснодар и Сочи.

Ижевское авиапредприятие создано в 1944 году, является акционерным обществом со 100% долей акций в собственности Удмуртской Республики. Перевозчик в июне 2020 года сообщил о возобновлении регулярных рейсов в Москву и Санкт-Петербург, которые не совершались из-за пандемии.