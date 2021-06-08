Qiwi назначила на должность CEO группы Андрея Протопопова

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Qiwi назначила на должность CEO группы генерального директора сегмента платежных сервисов компании Андрея Протопопова. Об этом говорится в сообщении компании.

"Компания Qiwi plc сегодня объявила о назначении Андрея Протопопова на должность CEO группы Qiwi со 2 июня 2021 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Протопопов до назначения на должность генерального директора сегмента платежных сервисов с июня 2015 года по август 2019 года занимал должность директора по IT и развитию продуктов, а с сентября 2013 года по июнь 2015 года был руководителем отдела управления продуктами. У Протопопова более чем 12-летний опыт в области коммерческого продуктового управления. До прихода в группу Qiwi он 12 лет работал в компании Procter & Gamble, занимая различные должности в области рыночной стратегии и планирования, а также развития бизнеса.

"Как основатель и экс-СЕО группы Qiwi, я уверен, что Андрей обладает драйвом и четким стратегическим видением, которые позволят приумножить успех нашей компании. Его назначение - результат тщательного процесса планирования преемственности, возглавляемого советом директоров и Борисом Кимом", - прокомментировал назначение председатель совета директоров Qiwi Сергей Солонин.

В марте сообщалось, что CEO группы Qiwi Борис Ким намерен уйти в отставку после проведения годового собрания акционеров, которое должно пройти в июне 2021 года. Совет директоров Qiwi рекомендовал назначить на должность CEO группы Протопопова.

Qiwi - платежный сервис, работающий в России и в странах СНГ, которому принадлежит интегрированная платежная сеть, позволяющая производить платежи по физическим, интернет- и мобильным каналам связи.