Bloomberg: биткойн подешевел на 10% после заявлений ФБР об изъятии криптовалюты у хакеров

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /ТАСС/. Курс биткойна упал за сутки на 10% - ниже $32,8 тыс., - возможно, из-за действий властей США, сумевших изъять часть суммы выкупа с электронного кошелька хакеров, взломавших компьютеры американской компании Colonial Pipeline. Такое мнение изложило во вторник со ссылкой на экспертов агентство Bloomberg.

"[Власти] смогли отследить неотслеживаемое и изъять биткойны, этот факт меняет представление о биткойне как о криптовалюте, не подпадающей под контроль государства", - приводит агентство слова аналитика из компании Oanda Джеффри Хэлли. Он полагает, что информация об изъятии части суммы с электронного счета хакеров могла привести к тому, что владельцы биткойна стали его продавать.

В понедельник заместитель директора Федерального бюро расследований Пол Эббот заявил на пресс-конференции в Министерстве юстиции США, что его сотрудникам удалось найти электронный кошелек хакеров, заблокировавших в начале мая компьютеры трубопроводной компании Colonial Pipeline, и изъять оттуда часть выкупа в биткойнах. Минюст тогда же уточнил, что речь идет о 63,7 биткойна на сумму $2,3 млн. Как поясняет Блумберг, такими действиями Вашингтон показал, что способен найти интернет-преступников даже за границей.

К утру вторника цена биткойна находилась ниже $32 800, к полудню немного повысилась - до $33 100.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. В апреле цена достигала $64 тыс., в мае она опускалась до $30 тыс.

По данным американских спецслужб, кибератаку на Colonial Pipeline осуществили злоумышленники из группировки DarkSide. Colonial Pipeline заплатила хакерам $4,4 млн, чтобы вернуть доступ к своим данным.