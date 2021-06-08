В ФАС сменились начальники управлений по борьбе с картелями и регулирования ТЭК

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Исполняющим обязанности начальника управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по борьбе с картелями назначен Антон Тесленко, а обязанности начальника управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности теперь исполняет Елена Цышевская. Это следует из информации на официальном сайте антимонопольного ведомства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ФАС, Андрей Тенишев, возглавлявший управление по борьбе с картелями с 2013 года, освобожден от должности 25 мая, а бывший начальник управления регулирования ТЭК и химической промышленности Армен Ханян покинул свой пост 31 мая. "Андрей Тенишев уволен из ФАС России с 25 мая 2021 года. Армен Ханян уволен из ФАС России 31 мая 2021 года по инициативе гражданского служащего", - сообщили в ФАС.

Как сообщил ТАСС Тенишев, причина его ухода связана с разницей во взглядах с новым руководителем ФАС на антимонопольную политику. "У нас не было конфликтов, с огромным уважением отношусь к той антимонопольной политике, которую проводит Максим Алексеевич, но не согласен с ним. Имеет человек право на альтернативную точку зрения. Я все-таки приверженец более жестких методов регулирования", - отметил он.

Тенишев работал в ФАС с 2010 года, был почетным работником антимонопольных органов России.

Армен Ханян в Федеральной антимонопольной службе с 2008 года, работал в Управлении контроля иностранных инвестиций, а в 2016 году возглавил Управление ФАС по г. Москве. На должность начальника управления регулирования ТЭК был назначен в феврале 2020 года.

В ноябре 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин назначил на должность главы ФАС Максима Шаскольского, ранее занимавшего должность вице-губернатора Санкт-Петербурга. Игорь Артемьев, возглавлявший 16 лет Федеральную антимонопольную службу, был назначен помощником председателя правительства. В феврале 2021 года Шаскольский заявил, что со сменой руководства политика ведомства поменяется кардинально, также он допустил дальнейшие кадровые перестановки.