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Медведев призвал сформировать позицию по запрету некоторых форм искусственного интеллекта

Заместитель председателя Совета безопасности РФ отметил, что необходимо подготовить рекомендации по моральной стороне использования технологий ИИ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев Юлия Зырянова/POOL/ТАСС
Описание
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© Юлия Зырянова/POOL/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал сформировать позицию России по возможному запрету некоторых форм искусственного интеллекта.

На совещании по вопросам защиты национальных интересов РФ в сфере разработки искусственного интеллекта он отметил, что необходимо "подготовить рекомендации по моральной стороне использования технологий искусственного интеллекта, потому что этические вопросы пока нигде не решены, они только начинают обсуждаться, а там критических проблем предостаточно".

"Надо сформировать позицию по чувствительным вопросам, имея в виду возможный запрет применения некоторых форм искусственного интеллекта, если это потребуется, ограничение его использования в отдельных сферах и введение внешнего контроля за разработкой в этой области", - сказал Медведев.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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