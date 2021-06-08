Медведев призвал сформировать позицию по запрету некоторых форм искусственного интеллекта

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал сформировать позицию России по возможному запрету некоторых форм искусственного интеллекта.

На совещании по вопросам защиты национальных интересов РФ в сфере разработки искусственного интеллекта он отметил, что необходимо "подготовить рекомендации по моральной стороне использования технологий искусственного интеллекта, потому что этические вопросы пока нигде не решены, они только начинают обсуждаться, а там критических проблем предостаточно".

"Надо сформировать позицию по чувствительным вопросам, имея в виду возможный запрет применения некоторых форм искусственного интеллекта, если это потребуется, ограничение его использования в отдельных сферах и введение внешнего контроля за разработкой в этой области", - сказал Медведев.