В ФРГ назвали "воодушевляющим сигналом" отказ США от санкций в отношении Nord Stream 2 AG

БЕРЛИН, 8 июня. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас приветствовал решение администрации США временно исключить компанию Nord Stream 2 AG - оператора "Северного потока - 2" - из пакета санкций.

"Мораторий на штрафные пошлины по разногласиям вокруг компаний Airbus и Boeing, решение ЕС против взаимности касательно мер в конфликте вокруг пошлин на сталь и алюминий, а также приостановка санкций в отношении оператора "Северного потока - 2" являются воодушевляющими сигналами", - сказал Маас в Берлине на конференции глав диппредставительств Германии за рубежом.

Политка в отношении Москвы, Пекина и Минска

Германия считает, что Европа и США должны согласованно проводить политику в отношении России, Китая и Белоруссии, заявил Маас.

"Только если мы будем защищать основанный на правилах международный порядок, свободные общества и свободную торговлю от тех, кто ставит их под вопрос, наша экономическая модель останется дееспособной в будущем", - сказал он. "И здесь мы нуждаемся в согласованной на трансатлантическом уровне политике отношении Москвы, Пекина или Минска, которая включает в себя, разумеется, и санкции в случае особо серьезных нарушений", - утверждал германский министр.

Переговоры о назначении нового высокого представителя ООН в БиГ

Власти ФРГ планируют провести переговоры с Россией относительно назначения германского дипломата Кристиана Шмидта новым высоким представителем ООН в Боснии и Герцеговине (БиГ), заявил Маас.

"Мы знаем о сомнениях России, и мы говорили об этом с Россией и будем продолжать обсуждать [это]", - отметил Маас.

27 мая послы стран Руководящего комитета Совета по выполнению Мирного соглашения (РК СВМС) приняли решение о назначении германского дипломата Кристиана Шмидта новым высоким представителем в БиГ. Россия, входящая в РК СВМС, выступила против такого решения. В связи с этим руководство Республики Сербской запросило срочные консультации у президента Сербии, которые состоялись ранее с участием высшего руководства республик. По результатам консультаций в Белграде председатель Президиума БиГ Милорад Додик потребовал закрыть канцелярию высокого представителя ООН в БиГ, назвав назначение нового высокого представителя в Боснии и Герцеговине без резолюции СБ ООН нарушением Дейтонского соглашения, международного права и конституции БиГ.

4 мая заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева, выступая на заседании Совета Безопасности, обвинила высокого представителя ООН в Боснии и Герцеговине Валентина Инцко в том, что он своими действиями лишь провоцирует напряженность в стране. Она призвала Инцко прекратить выступать в роли самозваного генерал-губернатора, ставить себя над законом и демократическими институтами правового государства.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что механизм внешнего контроля над Боснией и Герцеговиной через аппарат высокого представителя давно исчерпал свою функцию и Россия не видит в нем никакой практической необходимости.