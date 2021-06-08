Четыре новых объекта оптовой торговли построят под Ростовом-на-Дону в 2021-2024 годах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июня. /ТАСС/. Инвесторы приступили к строительству четырех новых объектов оптовой торговли в соседних с Ростовом-на-Дону городах и районах. Новые торговые и логистические комплексы будут построены в 2021-2024 годах, сообщила исполняющая обязанности директора регионального департамента потребительского рынка Наталья Багрянова в ходе заседания совета по инвестициям при губернаторе Ростовской области во вторник.

"На территории Аксайского района ООО "Вертикаль" реализует инвестиционный проект по строительству распределительного центра "Агромолл". <…> В ходе реализации проекта будет построено 53,7 тыс. кв. метров, <…> в том числе порядка 40 тыс. кв. метров торговых и складских площадей, 14,4 тыс. кв. метров - перегрузочная рампа и 5,4 тыс. кв. метров - административные и вспомогательные здания", - рассказала Багрянова. Объект планируют ввести в эксплуатацию в текущем году, инвестиции составят 2,5 млрд рублей.

"В Азовском районе и городе Батайске группа строительных компаний "Дон" <…> приступила к реализации инвестиционного проекта по организации оптово-розничного торгового комплекса продовольственных и непродовольственных товаров "Южный", строительству многофункциональной зоны придорожного сервиса, автозаправочной станции, гостиницы, автостоянки. <…> Объект планируется вводить в эксплуатацию поэтапно - с текущего 2021 года и завершить в 2024 году", - сообщила представитель департамента потребительского рынка.

Предполагается, что в ходе реализации проекта будет построено 200 тыс. кв. метров торговых площадей и 30 тыс. кв. метров складских площадей. Кроме того, инвестор планирует обустроить площадку для торговли с автомобилей, а также построить административно-бытовые помещения, фудкорты и гостиницу. Инвестиции в проект составят 4,6 млрд рублей.

"На территории Азовского района ООО "Специализированный застройщик "ИНПК Девелопмент" реализует инвестиционный проект "Донской базар" по размещению оптово-розничных продовольственных и непродовольственных торговых объектов. Суммарная торговая площадь составит не менее 80 тыс. кв. метров", - сказала Багрянова. Инвестор планирует вводить объект поэтапно с 2021 по 2023 год. Компания инвестирует в проект 1,8 млрд рублей.

"Проект ООО "Управление недвижимостью" - это инвестиционный проект по строительству продовольственного логистического комплекса на территории Аксайского района. Площадь территории комплекса составит 283 тыс. кв. метров, в том числе площадь возводимых строений - 33 тыс. кв. метров", - сообщила Багрянова. По ее словам, инвестиции в проект составят 3,6 млрд рублей. В эксплуатацию комплекс планируется ввести в 2023 году. Все объекты решено включить в перечень 100 губернаторских инвестиционных проектов, что позволит инвесторам воспользоваться рядом региональных льгот.

О ситуации на ростовских рынках

В конце апреля на ряде рынков в Аксайском районе Ростовской области прошла проверка. В ней, по информации источника ТАСС в правоохранительных органах, были задействованы около 3,5 тыс. силовиков, проверялась информация о действующих на рынках преступных группах, подозреваемых в контрабанде и нелегальной торговле. После проверок сотрудники правоохранительных органов ограничили доступ на рынки.

Из-за ситуации власти организовали ярмарку на территории старого аэропорта, ее оператором стала "Донская торговая компания" (ДТК, дочерняя структура АО "Региональная корпорация развития", Ростов-на-Дону).