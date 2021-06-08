В Москве объем промпроизводства вырос в первом квартале 2021 года на 15%

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Объем промышленного производства в Москве за первый квартал 2021 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил в четверг журналистам руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

"Не могу сказать, что во время пандемии Московская промышленность сильно падала. Мы получили данные за первый квартал, и рост за первый квартал 2021 года к аналогичном периоду 2020 года составил 15%. <...> Рост обусловлен увеличением объемов обрабатывающей промышленности, а также высоким спросом на продукцию для сферы услуг, здравоохранения и телекоммуникаций", - сказал Прохоров.

Он отметил, что никто из глобальных лидеров промышленности в Москве за пандемию не закрылся. Те заводы, которые были в состоянии банкротства, пандемия ускорила, либо их покупку другими игроками, либо их перелокацию в другие регионы.

По словам главы ведомства, положительно на общую динамику столичной промышленности влияет и развитие здравоохранения. Так, например, по сравнению с январем-апрелем 2020 года в 2,1 раза увеличилось производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях.

"Удвоились также объемы выпуска медицинского оборудования - лабораторных установок, медицинских инструментов и хирургических приборов. Сохраняются положительные темпы и в производстве химических веществ - антисептиков, парфюмерных и косметических средств, смазочных, защитных и консервационных материалов: здесь рост составил 88,9%", - добавил Прохоров.