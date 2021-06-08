Times: Джонсон предложит лидерам G7 новый план борьбы с изменением климата

ЛОНДОН, 8 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен убедить лидеров Группы семи (G7) на саммите в Корнуолле (11-13 июня) поддержать новый план по борьбе с изменением климата, чтобы помочь развивающимся странам декарбонизировать экономику и ограничить глобальное потепление. Об этом сообщает во вторник газета The Times.

Речь идет, в частности, о поддержке крупномасштабных проектов в области возобновляемых источников энергии в Африке и некоторых регионах Азии. Предложения, в разработке которых, по данным издания, принимают участие МИД, министерство по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии и Минфин, основан на принципах американского плана Маршалла по оказанию помощи Европе после Второй мировой войны. Они учитывают и выдвинутую Китаем инициативу "Один пояс - один путь", в соответствии с которой с 2013 года китайские стратегические инвестиции в инфраструктуру получили почти 70 стран.

Наиболее важным предложением в рамках этой глобальной "зеленой инициативы", как указывает газета, может стать создание банка с многомиллиардным капиталом с целью напрямую финансировать проекты по сокращению выбросов углерода в беднейших регионах мира. Помимо предоставления средств, подобный институт помог бы давать гарантии под частные инвестиции.

В стремлении добиться участия прежде всего таких стран, как Индия, Китай и Бразилия, в процессе достижения нулевого показателя выбросов парниковых газов "Запад должен предложить значимый пакет поддержки, который включает крупные средства", отметил источник издания. "Перераспределения существующей помощи в целях развития" недостаточно, добавил он.

Пока неясно, насколько масштабной будет эта инициатива, и не исключено, что подробности финансирования могут быть обнародованы позже. Однако в Корнуолле "важно добиться" общей поддержки проекта, а подробности можно раскрыть позже, в преддверии намеченной на ноябрь в Глазго 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) с участием мировых лидеров, отмечает газета.

Как заявил ранее Джонсон, COP-26 должна привести к реальным сдвигам в борьбе с проблемой глобального потепления и не сводиться к пустым обещаниям. Он пообещал, что предшествующий конференции июньский саммит Группы семи (G7) будет в значительной степени посвящен теме изменения климата, и все страны "семерки" сейчас впервые разделяют обязательство добиться нулевого показателя выбросов парниковых газов до 2050 года. По его словам, членам G7 следует щедро профинансировать страны, нуждающиеся в помощи при внедрении зеленых решений в энергетике и других областях. Сумма государственных и частных средств, которые участники Парижской конференции 2015 года (COP-21) обязались ежегодно привлекать на адаптацию к изменению климата, должна была еще в 2020 году достичь $100 млрд, однако, как подчеркнул Джонсон, эта задача до сих пор не выполнена.