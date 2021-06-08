"Россети" направят более 4,1 млрд рублей на модернизацию основной подстанции Рязани

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Компания "Россети" инвестирует более 4,1 млрд рублей в реконструкцию подстанции "Ямская", которая обеспечивает порядка 50% энергопотребления Рязани. Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что по итогам завершения первого этапа модернизации на подстанции были установлены новые силовые трансформаторы и комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией, которое защищено от неблагоприятных внешних воздействий, а также является пожаробезопасным и экологичным.

В ходе второго этапа реконструкции на "Ямской" предполагается монтаж комплектного и закрытых распределительных устройств. На подстанции также будут внедрены комплексы релейной защиты, автоматизированные системы управления и учета электроэнергии.

В результате проведенной модернизации, окончание которой намечено на 2023 год, будет повышена надежность электроснабжения Рязани, а мощность подстанции увеличится на 35%, до 580 МВА.

"Россети" - оператор электрических сетей в России, является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов России. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и других.