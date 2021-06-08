Экспорт пшеницы из России за январь - апрель снизился на 19,2%

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Экспорт пшеницы и меслина из России по итогам января - апреля 2021 года снизился по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года на 19,2%, до 9 млн 535,5 тыс. т, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

В денежном выражении этот показатель снизился на 5,1% и составил $2 415,9 млн. При этом в апреле экспорт пшеницы снизился на 30,3% по сравнению с мартом в натуральном выражении, до 799 тыс. т, в денежном выражении снижение составило 23,5%, до $230,6 млн.

По данным ФТС, экспорт растительного масла в январе - апреле 2021 года возрос на 70,7% в денежном выражении и достиг $1 752,4 млн. В натуральном выражении этот показатель составил 1 млн 459 тыс. т, что на 0,4% меньше, чем годом ранее.

Как сообщили в ведомстве, экспорт свежей и мороженой рыбы за четыре месяца текущего года снизился на 28,9%, до $765,3 млн. В натуральном выражении этот показатель составил 483 тыс. т, что на 26,7% меньше по сравнению с показателем января - апреля 2020 года.