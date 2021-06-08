Инвестиции "Металлоинвеста" в ближайшие пять лет могут составить $0,7-1 млрд ежегодно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Инвестиции "Металлоинвеста" в 2021 году могут достичь $700 млн, а в ближайшие пять лет - по $0,7-1 млрд ежегодно. Об этом в интервью ТАСС в ходе Петербургского международного экономического форума сообщил генеральный директор "Металлоинвеста" Назим Эфендиев.

"В 2021 году капвложения увеличатся и могут составить до $700 млн. В ближайшие пять лет при условии сохранения благоприятной конъюнктуры мы можем выйти на уровень 700 млн или даже $1 млрд в год в отдельных случаях. На этот период у нас уже есть понимание, какие проекты и стройки у нас будут, какое оборудование потребуется", - сказал он.

"Важны не суммы, а направления затрат. Все, что мы делаем, связано с повышением качества продукции. Наша цель - довести качество железорудного сырья до уровня лучших мировых стандартов, увеличить производство окатышей, горячебрикетированного и прямовосстановленного железа, расширить присутствие на нишевых рынках стальной продукции", - отметил генеральный директор "Металлоинвеста".

"Металлоинвест" - ведущий производитель и поставщик железорудной продукции на мировом рынке, обладает вторыми по величине в мире разведанными запасами железной руды - 13,9 млрд тонн. Холдинг объединяет Лебединский ГОК, Михайловский ГОК, Оскольский электрометаллургический комбинат и "Уральскую сталь".