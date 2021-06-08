Минфин 9 июня проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков объемом 20 млрд рублей

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Министерство финансов России проведет 9 июня аукцион по размещению одного выпуска облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом ( (ОФЗ-ПД) и одного - с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН). Об этом говорится в материалах министерства.

Инвесторам будут предложены ОФЗ-ИН выпуска 52003 с погашением 17 июля 2030 года в объеме 20,9 млрд рублей по номинальной стоимости, а также ОФЗ-ПД выпуска 26235 с погашением 12 марта 2031 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске. Количество доступных остатков облигаций с постоянным купонным доходом не уточняется.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности, говорится в сообщении министерства.