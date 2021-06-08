В Минфине заявили об исполнении расходов на нацпроекты предварительно на 31,7%

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Исполнение расходов бюджета на реализацию нацпроектов на 1 июня, по предварительным данным, составило 750,6 млрд рублей, или 31,7% от плана, говорится в материалах Минфина РФ.

"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 июня 2021 года составило 750,6 млрд рублей или 31,7% от плановых бюджетных назначений", - говорится в материалах.

Лучше всего - на 47,2% - исполнены расходы на нацпроект "Здравоохранение". В лидерах по исполнению расходов также нацпроекты "Демография" (45,1%), "Производительность труда" (40,7%),"Жилье и городская среда" (34,4%),"Наука и университеты" (29,5%) и "Культура" (27,4%).

Кроме того, наиболее эффективными проектами по исполнению расходов стали нацпроекты "Безопасные качественные дороги" (23,8%), "Международная кооперация и экспорт" (21%), Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) (20,8%), "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (20,5%) и "Экология" (17%).

Самые низкие показатели у нацпроектов "Образование" (12,9%) и "Цифровая экономика" (9,8%).